Straßenausbau in Contwig Im Juni soll alles fertig sein

Rund eine Dreiviertel- Million Euro werden in die Erneuerung der Hohlbachstraße von Contwig investiert. Im letzten Jahr ist mit den Ausbauarbeiten begonnen worden. Jetzt geht Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette davon aus, dass spätestens im kommenden Monat die letzten Pflastersteine verlegt und die Ausbauarbeiten insgesamt abgeschlossen werden. Derzeit laufen in der Stichstraße am Ortsende in Richtung Stambach die Arbeiten zum 3. Bauabschnitt. Mit dem Arbeitsverlauf sind die Verantwortlichen insgesamt durchaus zufrieden, wenngleich Überraschungen nicht ausblieben. Nicht alles sei vorhersehbar gewesen, so Ortsbürgermeisterin Brinette.