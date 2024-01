Auch Bahngleise betroffen Hochwasser-Alarmstufe 1 in Zweibrücken-Land

Seit Mittwochvormittag, 3. Januar, ist die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land im Hochwassereinsatz. Gegen 10.30 Uhr wurde die Wehr zu mehreren kleinen Einsätzen im Bereich des Schwarzbachtales in den Ortsgemeinden Contwig und Dellfeld alarmiert. Dort war es zu kleineren Überschwemmungen gekommen im Bereich der Fasaneriestraße und der Hohlbachstraße in Contwig, am Bahnübergang in Stambach sowie in Dellfeld in der Wachtelstraße. „Diese Einsatzstellen sind aktuell abgearbeitet“, teilte der Feuerwehr-Medienbeauftragte Holger Hell am Abend weiter mit. An dem Bahnübergang nahe dem Haltepunkt Contwig-Stambach sei zwar vom Hang kommendes Wasser über die Gleise gelaufen, die Züge hätten aber durchfahren können, so Hell auf Nachfrage.