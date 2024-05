Hochwasserbilanz Zweibrücken-Land Hochwasser in Zweibrücken: Viel Arbeit für die Helfer

Eine Steigerung war dennoch möglich, die Fluten stiegen in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag und erreichten in den Morgenstunden in Dellfeld ihren Höchststand. Die Hauptstraße, weitaus höher gelegen, musste für den den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Keller und Garagen leer pumpen war die Order der rund um die Uhr arbeitenden Feuerwehrleute, deren Einsatz Ortsbürgermeisterin Doris Schindler in höchsten Tönen schon währen des Einsatzes lobte. Das örtliche Rückhaltebecken in der Aschbach habe einmal mehr seine Funktionstüchtigkeit bewiesen und Schlimmeres verhindert.