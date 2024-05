Orte unterschiedlich getroffen Hochwasser in Zweibrücken-Land: Viel Arbeit für die Helfer

VG-Bürgermeister Björn Bernhard lobt Hilfsbereitschaft: Nie zuvor gekannte Einsatzeindrücke erlebte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard, selbst aktiver Feuerwehrmann in Dietrichingen und bis Pfingstsonntag schwerpunktmäßig im Dauereinsatz in Hornbach, nach Krisenstabssitzungen in der Contwiger Zentrale. „Solche Hilfsbereitschaft von Privatpersonen und insbesondere wie die Hornbacher Feuerwehrleute zusammen mit der großen Helferschar dieses Hochwasser im technischen Sinn gemanaged haben, das ist für mich völliges Neuland gewesen und eine ganz besondere Erfahrung“, stellt der Verbandsbürgermeister fest.

Ein Dutzend Contwiger Frauen beispielsweise schippte Sand in die Säcke in der Maßweiler Straße. In Hornbach, das zusammen mit Althornbach am Schlimmsten vom Hochwasser Pfingsten 2024 betroffen gewesen ist, kamen wildfremde Personen und boten Hilfe an. Eigene, großvolumige Tauchpumpen hatten sie selbst für die Hilfeleistung mitgebracht.

Allein aus den 17 Löscheinheiten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land waren rund 220 Feuerwehrfrauen und Männer im Einsatz. Von Löscheinheiten aus dem Landkreis kamen 139 Feuerwehrhelfer, dabei der Gefahrstoffzug des Landkreises Südwestpfalz, der wegen auslaufendem Heizöls in Hornbach und Altölsicherung in Althornbach im Spezialeinsatz unterwegs gewesen ist. 120 gemeldete Einsätze mussten insgesamt abgearbeitet werden, ohne die Hilfeleistungen zwischendurch.

Helfer des THW Zweibrücken und Pirmasens waren in Dellfeld und bei der Parkklinik in Hornbach im Einsatz, den weitesten Anfahrtsweg hatten wohl die Berufsfeuerwehrleute des Pfalzklinikums Klingenmünster und die Löscheinheit aus Annweiler. Kritisch sieht der CDU-Verbandsbürgermeister Björn Bernhard den Besuch der SPD-Landesmutter im Zweibrücker Land mit ihrem gesamten Stab und Landrätin Susanne Ganster. „Unnütze Wartezeiten! Und in Hornbach, wo in Parkklinik, Wohnungen in der Zweibrücker Straße und bei Rotary viel Schaden entstanden ist und jede helfende Hand notwendig war, wurde nicht mal reingeschaut, um sich ein umfassendes Bild zu verschaffen. Das werde ich, sollte es eine solche Katastrophe nochmals miterleben nicht mehr mitmachen, da werde ich für meine Person nur noch Feuerwehrmann sein!“