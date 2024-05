Hochwasser-Bilanz der Feuerwehr Zweibrücken-Land Schäden im Millionenbereich – Kinder aus Auto gerettet

Eine Schätzung der finanziellen Schäden sei noch nicht möglich, „aber allein in Hornbach geht es in den Millionen-Bereich“, weil auch der Gartenschneidwerkzeug-Hersteller Rotary Europe und die private Parkklinik durch die Wassermassen stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Welche Orte waren am schlimmsten vom Hochwasser betroffen? „Hornbach, Althornbach“, antwortete Hell, „nicht ganz so schlimm war es in Dellfeld und Contwig. Aber auch Mauschbach und die anderen Orte in den Tälern waren betroffen.“ Von der Dimension her sei das Hochwasser mit dem sogenannten Jahrhundert-Hochwasser 1993 vergleichbar, sagte Hell.