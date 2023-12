Am 2. Dezember Battweiler Adventsmarkt erstmals mit einem Dutzend Hobbykünstlern

Bei Sabine Zimmer liefen die Organisationsfäden zusammen, doch es ist nicht ihre Art, im Mittelpunkt zu stehen. Deshalb macht sie auch prompt deutlich, dass viele Organisationshelfer dafür gesorgt haben, dass mit den Hobbykünstlern dem Battweiler Adventsmarkt eine ganz besondere Note verliehen werden kann. Eine Festpremiere also der ganz besonderen Art und Weise. Die Vielfalt des Angebotes dürfte viele Besucher in Erstaunen versetzen. Natürlich gibt es vorweihnachtliche Advents- und Zierkränze, mit ausgefallenen Holzarbeiten wollen die Hobbykünstler zudem erfreuen. Taschenarbeiten, Handarbeiten, Laserschnitte oder Dekoartikel in weihnachtlichem Stil werden die Kaufentscheidung jedem schwermachen, ist sich Sabine Zimmer ganz sicher: „Das Angebot unserer Hobbykünstler ist nicht nur groß, es ist auch in der Beschaffenheit und der Herstellungsqualität überzeugend und ansprechend!“