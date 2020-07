Brände bei Hornbach und in Contwig : Trockenheit fordert ihren Tribut

Ein Feld und mehrere Heuballen musste die Feuerwehr am Kirschbacher Weg in Hornbach löschen. Foto: Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land/Feuerwehr ZWL

Hornbach/Contwig Zwei Feuerwehr-Einsätze: Stoppelfeld bei Hornbach und Hecke in Contwig gerieten in Brand.

Am Freitag, 24. Juli wurden gegen 17 Uhr die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zu einer Einsatzstelle von der Einsatzzentrale aus Landau alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich in Hornbach auf einem Stoppelfeld, in der Nähe des Kirschbacher Weges. Dort war ein abgeerntetes Getreidefeld in Brand geraten, wie der Feuerwehr-Medienbeauftragte Holger Hell mitteilt. Die Löscheinheiten aus Hornbach, Althornbach, Dellfeld, mit Unterstützung der Feuerwehreinsatzzentrale Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in Contwig löschten den Brand ab – und konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarfelder verhindern. Die Brandfläche war etwa 2000 Quadratmeter groß. Außerdem mussten die Feuerwehrkräfte noch Strohrundballen ablöschen sowie zwei Heurundballen. Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte mit sechs Feuerwehrfahrzeugen. Die Einsatzdauer betrug 1,5 Stunde.