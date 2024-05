Hochwasser in Zweibrücken und Südwestpfalz Stadt und Kreis helfen bei Entsorgung

Der Landkreis Südwestpfalz lässt ab Dienstag in Althornbach, Dietrichingen, Hornbach, Contwig, Dellfeld, Rieschweiler-Mühlbach und Mauschbach durch das Hochwasser entstandenem Sperrabfall und die beim Hochwasser beschädigten Großgeräte, wie Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefriergeräte oder Küchenherde, in den betroffenen Straßen von der Firma Remondis abgefahren. Während des Tages werden für weiteren Sperrabfall Hochwasser dann Container an folgenden Plätzen aufgestellt: Althornbach in der Hauptstraße beim alten Bürgerhaus, Hornbach in der Bahnhofsstraße auf dem Parkplatz neben dem Feuerwehrhaus, Mauschbach, am Feuerwehrhaus, in Contwig in der Maßweiler Straße (Parkplatz am Friedhof) sowie in Stambach, am Sportplatz, in Dellfeld, am Bürgerhaus, in Rieschweiler-Mühlbach in der Wiesenstraße vor dem ehemaligen Feuerwehrhaus. Diese Entsorgung erfolgt kostenlos und wird nicht im Rahmen der regulären Abfallentsorgung berücksichtigt.