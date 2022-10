Helke Burkhardt : Die heilsame Wirkung ätherischer Baumöle entdecken

Wallhalben Ob als Therapeutikum bei Erkältungen oder als Wohlfühlduft bereichern heimische wie internationale Baumöle unser Leben. In verschiedenen Workshops erklärt die Apothekerin und Erlebnis-Führerin Helke Burkhardt fachliche Hintergründe und erarbeitet mit den Teilnehmenden mögliche praktische Anwendungen.

Der Wald verfügt als Kraftort über eine Vielzahl an Heilkräften. Dazu gehören auch wertvolle Baumöle. Welche gesundheitsfördernden Wirkungen diese wertvollen Baumöle haben, ist Thema der Herbst-Workshops zu denen die Apothekerin und zertifizierte Erlebnis-Führerin Helke Burkhardt in ihre Hummel-Apotheke in Wallhalben einlädt.