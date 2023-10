Als Lektor verabschiedet „Die Zeit, die du hast, gibt dir Gott“

Erfahrungen mit dem Gottesdienstablauf hatte der Lektor aber schon zuvor als Presbyter gesammelt, eine ganze Zeit lang war er auch Vorsitzender des Presbyteriums. Noch heute ist dem 79-Jährigen jeder Gottesdienst – neben seiner Heimatgemeinde Dellfeld mit Walshausen, Nünschweiler und Windsberg, war er auch in umliegenden Gemeinden bis nach Oberbexbach im Saarland tätig – präsent: Er erinnert sich an viele Fahrten bei Eis und Schnee, wo die Zeit bis zum Gottesdienstbeginn knapp wurde, oder an eine Gruppe Jugendliche im Zeltlager, die von ihrem Pfarrer den Auftrag erhalten hatten, in einem Gottesdienst von Heinrich Schneider zu singen; „Das hat mich dann schon überrascht, aber die waren so gut, dass ich sie gleich noch in den nächsten Gottesdienst nach Schönau mitgenommen habe“, schmunzelt der Lektor.