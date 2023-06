Heimatverein Rieschweiler-Mühlbach feiert 25. Geburtstag Das Gedächtnis der Gemeinde hat allen Grund zum Feiern

Eine wahre Schatztruhe historischer Fotos im Großformat ist die Gemeinde seit 2018, dem Jahr, in dem der Heimatverein die Idee hatte, mit solchen Zeitzeugen in Schwarz-Weiß Häuserwände, Scheunen oder Mauern zu verschönern und an die damaligen Bewohner der Bauernhöfe zu erinnern. Etwa das Bauerngehöft „Schneiderfritze“ in der Hauptstraße oder der Bauernhof „Schippestiel“ in der Mühltalstraße. Ganze 43 alte Ansichten kamen so in Rieschweiler zusammen. „Sellemols“ heißt die fotografische Reise in die Vergangenheit, die mit Begleitheft auf einem drei Kilometer langen Rundgang erkundet werden kann.