Am Sonntag, 24. September, ab 10.30 Uhr im DGH 25 Jahre Heimatverein Reifenberg

Dass der Heimatverein Reifenberg am Wochenende Jubiläum feiert, ist in doppelter Hinsicht besonders. Wegen des vielfältigen Programms einerseits, vor allem aber auch deshalb, weil überhaupt gefeiert werden kann. Beinahe hätte sich der Verein nämlich im Frühjahr 2022 auflösen müssen. Der damaligen Vorsitzenden Helmi Bernards fehlte es an engagierten Mitstreitern, und auch sie hatte mit 71 Jahren die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. „Das ist sehr schade, aber mein Vorstand und ich, wir können aus Altersgründen einfach nicht mehr antreten“, gestand die Reifenbergerin. Das Aus war deshalb fast schon beschlossene Sache, das Thema „Auflösung des Heimatvereins“ Tagesordnungspunkt Nummer 1 auf der Hauptversammlung am 9. April. Dass diese wegen Corona immer wieder verschoben werden musste, stellte sich schließlich sogar als Glücksfall heraus. Am Ende fanden sich doch noch ambitionierte Reifenberger, die für das Amt kandidierten.