25. Geburtstag wurde mit vielen Gästen gefeiert Der Neustart des Heimatvereins ist gelungen

(cms) Wer am vergangenen Sonntag beim Jubiläumsfest des Heimatvereins Reifenberg war, konnte eines sofort feststellen: Dieser Verein steckt voller Leben. Im Frühjahr 2022 war das noch ganz anders. Da war der Fortbestand alles andere als gesichert. Wie in vielen Vereinen fehlte es an Engagement und Nachwuchs. Dieser Umstand hatte sich in Reifenberg jedoch herumgesprochen, und so fanden sich mehrere junge Familien, die mit anpacken wollten. Mit dem Fest zum 25-jährigen Bestehen konnte jetzt der Beweis erbracht werden, dass der Neustart gelungen ist.