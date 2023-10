Heimatverein gewinnt Deutschen Nachbarschaftspreis 2023 „Platz der Vielfalt“ punktet auf Landesebene

Das ist es auch, was der Jury neben der tollen und kreativen Gestaltung so gut am Projekt des Heimatvereins gefallen hat. Der Deutsche Nachbarschaftspreis zeichnet nämlich Nachbarschaftsprojekte mit Vorbildcharakter aus, bei denen sich Menschen für ihr lokales Umfeld einsetzen und das Miteinander stärken. Er ist mit 57 000 Euro dotiert und wird jährlich an 16 Landessiegerprojekte aus den deutschen Bundesländern verliehen. Die engagierten Projekte machen deutlich, dass auch im Kleinen Lösungen für die Herausforderungen unserer Gesellschaft liegen und sind inspirierende Vorbilder für Nachbarschaften in ganz Deutschland. Die Projekte und Initiativen der Landessieger erhalten ein Preisgeld von je 2000 Euro und werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 8. November in Berlin geehrt. Darüber hinaus werden an diesem Tag noch einmal fünf Projekte in verschiedenen Themenkategorien ausgezeichnet: Generationen, Kultur & Sport, Nachhaltigkeit, Öffentlicher Raum und Vielfalt. Dieser Preis ist mit 5000 Euro dotiert. „Vielleicht schaffen wir es in der Kategorie Vielfalt? Wäre toll“, sagt Roman Kaysser zu den Chancen auf den Sonderpreis.