Heidrun Hiller : Abschied von einer wahren Landfrau

Contwig Vergangene Woche kam Heidrun Hiller, Vorsitzende der Contwiger Landfrauen, bei einem Verkehrsunfall ums Leben. In der Ortsgemeinde hinterlässt sie tiefe Spuren.

„Heidrun Hiller war eine Herzblut-Landfrau“, beschreibt Beate Schnur, langjährige Vorsitzende des Kreisverbandes Südwestpfalz. So trauere die gesamte Landfrauen-Familie, die Jahrzehnte lang mit ihr zusammen gewirkt hatte, um sie. Die 74-jährige Contwigerin kam in der vergangenen Woche bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben.

In diesem Jahr hätte die gebürtige Hessin, die 1982 den Landfrauen beitrat, ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Von Anfang an engagierte sich die Hauswirtschafterin bei der Vorstandsarbeit im Contwiger Ortsverein sowie im Kreisvorstand. Um eine Vereinsauflösung zu verhindern, ließ sie sich 2013 zur Vorsitzenden der Contwiger Landfrauen wählen und wurde seitdem immer wieder in ihrem Amt bestätigt, zuletzt im September 2021.

Das bezog sich nicht allein auf die Bildungsthemen der Landfrauen. Fast 40 Jahre leitete die lesebegeisterte und an vielem interessierte Wahl-Contwigerin die Gemeindebücherei, die sie erst 2020 an ihre Nachfolgerin abgab. Sie organisierte Lesungen sowie den Lesesommer für Kinder.

Ich selbst war bei Begegnungen im Rahmen ihrer Landfrauen-Tätigkeit wie auch in ihrem Wirken im Frauenforum Südwestpfalz immer wieder begeistert von ihrer gewinnenden Herzlichkeit, Zugewandtheit und Offenheit. Das weiß blühende Alpenveilchen, das sie mir vor Jahren aus einer Tischdekoration schenkte, erinnert mich regelmäßig an diese großartige Persönlichkeit. Denn Frauenthemen wie Gleichberechtigung und Bildungsgleichheit oder Migration lagen ihr am Herzen und ließen sie mit persönlichem Interesse in der ländlichen Region aktiv mitgestalten. Beate Schnur bestätigt: „Heidrun Hiller hinterlässt große Spuren – nicht nur in der Landfrauen-Familie.“