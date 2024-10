Haushalt Bechhofen Leichtes Plus in der Kasse

Im Ergebnishaushalt wird ein knapper Überschuss in Höhe von rund 1700 Euro in diesem Jahr erwartet, der sich aber schon im kommenden Jahr 2025 um ein Vielfaches auf insgesamt 41 440 Euro erhöhen soll, so die Haushaltsperspektive. Damit die investiven Vorhaben finanzierbar sind, müssen Kredite aufgenommen werden. In diesem und dem nächsten Jahr jeweils rund eine Viertelmillion Euro.