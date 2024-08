Ratssitzung in Krähenberg Hauptwasserleitung wird erst 2025 saniert

Finanziell sei die Ortsgemeinde auf der Sickingerhöhe wahrlich gut aufgestellt, die alte Dorfschule als vorbildlicher Mittelpunkt für alle im Ort von der untersten Treppenstufe bis hoch zum Giebeldach stilvoll saniert und ein echter Mittelpunkt. Planungen, von langer Hand bereits vorbereitet, gelte es nunmehr zeitnah umzusetzen, trotz Schwierigkeiten, die sich abzeichnen, wie Ortsbürgermeisters Walter Arzt vorsichtshalber erklärt. „Die Hauptwasserleitung innerhalb der Ortsdurchfahrt muss gemeinsam mit der Leitung in der Eckstraße dringend erneuert werden. Gespräche sind seit etlichen Jahren bereits mit dem Landesbetrieb in Kaiserslautern geführt weil es sinnvoll ist, den Straßenaufbruch der klassifizierten Straße mit dem Baulastträger zu koordinieren. Beim zuständigen Werkleiter Joachim Becker von unseren Wasserwerken, der auch die Aufgaben des Zweckverbandes Wasserversorgung Sickingerhöhe-Wallhalbtal wahrnimmt, musste ich jetzt erfahren, dass ein möglicher Maßnahmebeginn in diesem Jahr wohl doch nicht realistisch ist. Die Krähenberger Ortsdurchfahrt muss erneut als Umleitungsstrecke für Straßenausbauprojekte in der näheren Umgebung dienen, mit dem Erneuern der Hauptwasserleitung kann der Zweckverband deshalb wohl erst kommenden Jahres anfangen“, so die Mitteilung des Werkleiters , sagt der Krähenberger Ortsbürgermeister.