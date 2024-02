Hauptversammlung und Winterfest beim Pfälzerwald-Verein Hornbach „Jede Wanderung hat ihren eigenen Reiz“

Wer an neun oder mehr Wanderungen in einem Jahr teilgenommen hat, erfüllte sein „Wandersoll“ und erhielt dafür das Goldenen Wanderabzeichen. Dies waren 2023 Ulrike Fuchs, Christian und Gabi Glamm, Alfred Müller, Christa und Erhard Scharwatz, Axel Weber sowie Richard Seegmüller. Letzterer hat das Abzeichen bereits zum 33. Mal entgegennehmen können. Insgesamt nahm er seit seiner ebenfalls 33-jährigen Vereinszugehörigkeit an 1328 Wanderungen teil.