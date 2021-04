Ortsdurchfahrt Krähenberg : Neue Schlagader fürs Krähenberger Wasser

Krähenberg Die Leitungen in der Ortsmitte liegen bereits seit 120 Jahren.

Für den Ausbau der Krähenberger Ortsdurchfahrt arbeiten der Wasserversorgungszweckverband Sickingerhöhe-Wallhalbtal, der Landesbetrieb Mobilität (LBM), die Pfalzwerke und die Ortsgemeinde Hand in Hand. Das Erneuern der Hauptversorgungsleitung in der Dorfstraße steht nunmehr als Investition des Wasserversorgungszweckverbandes fest. die Kosten sind im Wirtschaftsplan mit 165 000 Euro veranschlagt. Die Arbeiten sollen noch dieses Jahr anlaufen. Der Projektplan ist noch im letzten Jahr beschlossen worden.

„Wir haben in Krähenberg die älteste Teilleitung in unserem gesamten Versorgungsgebiet liegen“, betonte Werkleiter Joachim Becker auf Nachfrage unserer Zeitung. Ortsbürgermeister Thomas Martin ergänzt diese Aussage nachträglich im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. „Die Hauptleitung in unserer Hauptstraße, der Ortsdurchfahrt, die eine klassifizierte Landstraße ist, ist 120 Jahre alt. Wir haben in Krähenberg 1900 eine Wasserversorgung bekommen und seither haben wir am Versorgungsstrang in der Hauptstraße nichts erneuert!“ Die Erneuerung der Hauptverkehrsader sei „wahrlich kein Luxus“, sagt Martin.