„Dringender Tatverdacht des Totschlags“ Frau erstochen: Haftbefehl gegen Ehemann erlassen

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Wohnhaus in Althornbach hat das Amtsgericht Zweibrücken Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen. Gegen den 57-Jährigen bestehe der dringende Tatverdacht des Totschlags, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Dienstag mit. Der Mann habe sich bisher nicht zur Sache eingelassen und befinde sich in stationärer Behandlung.