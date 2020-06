Explosion bei Drogenexperiment in Contwig : Gutachter: Haus hätte einstürzen können

Zweibrücken/Contwig Das Landgericht verhandelt weiter gegen zwei Männer, die in Contwig bei einem Drogenexperiment eine Explosion ausgelöst hatten.

Es scheint so, als würden die beiden verhinderten Drogenköche halbwegs mit einem blauen Auge davonkommen – mal abgesehen von den Verbrennungen, die sich der 24-jährige Zweibrücker und der 29-jährige Contwiger bei einer selbst ausgelösten Explosion in der Wohnung des älteren zugezogen hatten. Es war der fast schon katastrophal gescheiterte Versuch, aus Butangas und Marihuana Cannabis-Öl zu extrahieren. Am Freitag hat die Erste Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken, vor der sich die beiden jungen Männer derzeit verantworten müssen, den Tatvorwurf des Drogenhandels beziehungsweise des bewaffneten Drogenhandels fallen gelassen – „unter Berücksichtigung der Ausführungen der Sachverständigen und der Einlassungen der Angeklagten“, begründete die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas den Kammerbeschluss. Demnach gehe das Gericht nicht mehr von einem Handeltreiben aus, sondern davon, dass das Cannabis-Öl ausschließlich für den Eigenkonsum gedacht gewesen war. Stattdessen kämen jetzt Besitz und Herstellen von Drogen in Betracht. Aber es bleibe natürlich beim Vorwurf der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, unterstrich die Richterin.

Der 24-jährige Zweibrücker und der 29-jährige Contwiger hatten am frühen Nachmittag des 28. November 2019, einem Donnerstag, in der Wohnung des 29-Jährigen probiert, mit nach ihrer Einschätzung minderwertigem Marihuana, in der Drogenszene „Albaner-Gras“ genannt, und mehreren Dosen Feuerzeuggas, das aus reinem Butan besteht, sowie einer Plastikflasche auf einem heißen Cerankochfeld das Cannabis-Öl „Butane-Honey-Oil“ zu produzieren. Womit sie grandios scheiterten. Als der 24-jährige versuchte, die in einer Schale aufgefangene klebrige Flüssigkeit umzurühren, wie er am Freitag von der Anklagebank aus berichtete, „damit das Gas schneller rausgeht“, gab es einen lauten Knall. Und ein Feuerball schoss empor. „Von da an weiß ich nichts mehr“, sagte der 24-Jährige, der sich bei der Aktion schwere Verbrennungen im Gesicht zugezogen hatte – wie sein Freund, der bei der fragwürdigen Versuchsanordnung mit der Flasche in der Hand vor ihm gestanden haben soll.

Dabei hatten der 24-Jährige, der nach der Explosion zunächst das Weite gesucht („Ich war so unter Schock!“) und sich wenige Tage später der Polizei gestellt hatte, und der 29-Jährige offenbar noch großes Glück im Unglück. Denn ein Brandgutachter kam am Freitag zu der Einschätzung, dass seinerzeit die Menge an Butangas ausgereicht hätte, um bei der Explosion einen Brand („Ein Feuerball ist bis an die Decke geschlagen“) und „Schäden am Gebäude in struktureller Art zu verursachen“. Heißt: Das Haus, indem sich noch eine weitere Wohnung im zweiten Stock und ein Schnellimbiss im Erdgeschoss befinden, hätte durchaus auch einstürzen können. „Die heiße Herdplatte war der Zündauslöser." Und, so der 42-jährige Sachverständige weiter, die beiden jungen Männer hätten „die Gefahr sogar riechen können“. Butangas sei eigentlich geruchlos, ihm sei allerdings ein Zusatzstoff quasi als chemisches Alarmsignal beigemengt. Und dieser Zusatzstoff lässt das Gas geradezu penetrant stinken – was übrigens auch mehrere Polizeibeamte am Ort des Geschehens wahrgenommen hatten, die am Freitag als Zeugen aussagten. Dieses chemische Alarmsignal hatten die beiden jungen Männer allerdings an jenem 28. November in den Wind geschlagen.