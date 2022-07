Im Dezember 2023 soll alles fertig sein : Grundsteinlegung für Parkklinik

Zum 19-Millionen-Projekt Parkklinik Hornbach wurde am Freitag förmlich der Grundstein gelegt. Ehe die Zeitkapsel mit Tageszeitungen, Münzen, Gästeliste und ganz persönlichen Gegenständen in den Grundsteinblock kam, durften viele Gäste eine Kelle Speis in die Steinkombination rutschen lassen. Foto: Norbert Schwarz

Hornbach Die Einrichtung in Hornbach soll am 1. Dezember 2023 ihre Pforten öffnen.

Für die Parkklinik Hornbach, ein 19-Million-Projekt, ist am Freitagvormittag in Gegenwart zahlreicher Gäste eine verchromte Zeitkapsel in einen Grundstein versenkt worden. In diesem Block verschwand zum Schluss die mit Tageszeitungen, Münzen, Teilnehmerliste und persönlichen Beigaben gefüllte Kapsel. Die Parkklinik Hornbach soll zum 1. Dezember 2023 mit ihren 57 Zimmern und 75 Betten ihre Türen öffnen.