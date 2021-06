Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land : Grundschulsanierung wird teurer

Die Sanierung der Grundschule in Dellfeld (Bild) läuft auf vollen Touren. Jetzt schon ist allerdings klar, dass die Fertigstellung erst im Frühjahr 2022 möglich wird. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Der Verbandsgemeinderat muss am Donnerstag über diverse Mehrausgaben beraten.

Steigende Kosten bei der Generalsanierung der Grundschule in Dellfeld, Änderungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land durch verschiedene Planungsmaßnahmen in verschiedenen Ortsgemeinden, etwa das Ausweisen eines Sondergebietes „In den Gärten“ in Kleinbundenbach sind neben den Feststellungen zu Jahresabschlüssen der Werke Kernthemen der nächsten Zusammenkunft des Verbandsgemeinderates Zweibrücken-Land, welcher am Donnerstag, 17. Juni, um 18 Uhr im Bechhofer Dorfgemeinschaftshaus auf der Schmittenflur tagt.

Es ist seit längerer Zeit mal wieder eine Zusammenkunft der Ratsmitglieder, und Verbandsbürgermeister Björn Bernhard schnürte deshalb auch ein großes Beratungspaket. So beispielsweise bei der laufenden Generalsanierung der Grundschule in Dellfeld. Hier geht es nicht allein um eine Information zum gegenwärtigen Zwischenstand hinsichtlich des Baufortschritts. Nein, zu entscheiden ist auch über Maßnahmen die ein Mehr an Kosten verursachen, wohl aber nicht zu umgehen sind. Etwa beim Innenausbau, wo die vorgesehenen Fenster-Oberlichter einen Unterbau benötigen, der eben nicht mit den vorgesehenen Trennwänden als nichttragenden Innenwänden vereinbar ist. Tragende Stahlprofile müssen wohl her, um den Oberlichtern Halt zu geben. Die voraussichtlichen Mehrkosten dadurch werden auf 63 000 Euro geschätzt. Der Innenputz sollte nach der ursprünglichen Planung bleiben. Jetzt stellten sich Hohlräume beim Gipsputz heraus. Ein Erneuern des Innenputzes erscheint dem bauleitenden Büro Streuber aus Zweibrücken, welches nunmehr für das Büro Bohrer die Verantwortung beim Sanierungsprojekt übernommen hat, unvermeidlich. Sollten die Verbandsgemeinderatsmitglieder zur gleichen Erkenntnis gelangen, müssen Mehrkosten allein für diese Position in Höhe von 90 000 Euro gestemmt werden.

Mehrkosten zudem bei der Dacheindeckung. Sie ist vor 16 Jahren erneuert worden. Würde man jetzt das Dach mit Trapezblechen und entsprechender Dämmung versehen, erhöht sich die ursprüngliche Kostenrechnung in diesem Gewerk um 30 000 Euro. Das hätte aber den Vorteil, dass mit dieser Dachkonstruktion auch die Grundlage für die vorgesehenen Photovoltaik-Elemente geschaffen werden. Insgesamt muss mit Mehrkosten zum jetzigen Stand in Höhe von 275 000 Euro gerechnet werden, was eine Steigerung von siebn Prozent darstellt.

Eine Verschiebung bei der Bauzeit gibt es zudem. Zum Jahresende sollte alles fertig sein, die anhaltende Winterwitterung mit den vielen Schlechtwettertagen macht aber jetzt schon ein Bauende erst im Frühjahr 2022 notwendig.

Verbandsgemeindebürgermeister Björn Bernhard Foto: Björn Bernhard