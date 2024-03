Bagger rollen zum zweiten Mal Wiesbacher Schule kommt ans Netz

Der innerörtliche Glasfaserausbau in Wiesbach ist abgeschlossen. Was noch fehlt, sind die einzelnen Hausanschlüsse zu jenen Grundstücken, die sich für einen Anschluss ans Netz der UGG entschieden haben. Wie viele es in seiner Ortsgemeinde sind, konnte Ortsbürgermeister Klaus Buchmann auf Nachfrage des Pfälzischen Merkurs nicht sagen. Jetzt werden in der Schulstraße ein weiteres Mal Verlegegräben ausgehoben, und ein orangefarbenes Leerrohr verlegt. Diesmal ist nicht die UGG sondern die Telekom das vor Ort tätige Unternehmen. Der Grund: Der Landkreis Südwestpfalz schließt die Grundschule Wiesbach ans digitale Netz an.