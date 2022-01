Schulen und mehr in Zweibrücken-Land : Fertig nach den Sommerferien

Bis zum neuen Schuljahr nach den Sommerferien soll die Generalsanierung der Grundschule Dellfeld (Bild) abgeschlossen sein. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken-Land Durch ungeplante Mehrarbeiten hatte sich die Sanierung der Grundschule Dellfeld verzögert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Für das Feuerlöschwesen und die Grundschulen sind die rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinden dem Gesetz nach zuständig. Daneben können die Ortsgemeinden Aufgaben an die übergeordneten Verbandsgemeinde freiwillig übertragen. Ein solches Angebot macht derzeit Zweibrücken-Land jenen Ortschaften im Verbandsgemeindegebiet, die einen kommunalen Kindergarten in Trägerschaft haben. Unabhängig davon fokussiert sich Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) voll und ganz auf jene Themen, welche schon jetzt auf den Weg gebracht sind und dennoch nicht zum Selbstläufer werden, wie das Beispiel Grundschulen zeigt.

Im Gespräch mit dem Verwaltungschef von Zweibrücken-Land ist die Thematik „Personelle Trägerschaft bei den Kindergärten“ dennoch zunächst ein Aufhänger. In den vergangenen Monaten ist Bernhard in allen Ortschaften unterwegs gewesen und hat auf die gesetzlichen Veränderungen durch das neue Kindergarten-Gesetz aufmerksam gemacht. Jetzt sollen die betroffenen Gemeinden im jeweiligen Ortsgemeinderat mit einem Grundsatzbeschluss zunächst einmal sagen, ob sie die Trägerschaft beim Personal aus den bekannten Gründen auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land übertragen wollen oder nicht. „Die Evangelische Landeskirche hat das für ihren Geschäftsbereich übrigens schon viel früher getan“, erläutert Bernhard. „Um ein Beispiel zu nennen, in Althornbach oder Hornbach, Battweiler zählt auch dazu, war in der Vergangenheit der jeweilige Pfarrer sozusagen Entscheidungsträger für die Kirchengemeinde. Jetzt ist die Herzog-Wolfgang-Stiftung Zweibrücken als kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig, den Kindergartenverbund gibt es dort schon!“

Themenwechsel: die Grundschulen. Eine Baustelle mit Fortschrittsanzeige ist die Grundschule in Dellfeld. Sie wird generalsaniert, präsentiert sich jetzt schon in einem völlig neuen „Außengewand“.

Bei der Sanierung der Dellfelder Grundschule von Grund auf sei der Einbau von Lüftungsanlagen in den Klassensälen kein Thema gewesen, da es andere Lüftungsmöglichkeiten gab. Doch Bernhard nahm die Anregungen und Überlegungen der Elternvertretungen ernst, prüfte selbst mit den verantwortlichen Mitarbeitern und Ingenieuren die Situation und kam letztendlich zur Erkenntnis, das Spektrum „Lüftungsanlage für die Grundschule Dellfeld“ doch nochmals zu thematisieren. Björn Bernhard: „Wir sind zu vielen Firmen gefahren, haben uns viel Geräte vorführen lassen die auf dem Markt sind und haben zugleich dort nachgehört, wo solche Anlagen schon in Betrieb sind. In Schulen und öffentlichen Einrichtungen.“

Stets sei die Lage der Pandemie mit ihren Auswirkungen gerade auf Schulen genauestens beobachtet und analysiert worden. Mit den verantwortlichen Ingenieuren, externen Experten. Den Verwaltungsgremien und Elternvertretungen ebenso. Im Verbandsgemeinderat sei dann die Entscheidung getroffen worden unter der Vielzahl von Geräten und Aggregaten das „Air Purifier“ als Lüftungsgerät in den Grundschulen einzubauen. 37 Geräte insgesamt. Fünf für die Grundschule Dellfeld, fünf für die GS Wiesbach. Sieben werden in die Pirminiusgrundschule nach Hornbach kommen, die gleiche Anzahl in die GS Bechhofen. 13 sind für die GS Stambach vorgesehen. Insgesamt investiert die Verbandsgemeinde Zweibrücken-land 141 000 Euro. Das Land signalisierte eine Förderung in Höhe von 50 000 Euro.

Mit den Geräten werden in der Stunde 1200 Kubikmeter Luft umgewälzt. Die Aggregate haben eine Höhe von 2,30 Metern, also fast deckenhoch. Viermal die Stunde wird von den Geräten die komplette Raumluft gefiltert. Die Filtervorgänge sind automatisiert. Per Knopfdruck lassen sich die Geräte gar „boostern“, kurzzeitig also auf Vollleistung regulieren. Übrigens, das „Lüften“ der Klassensäle entfällt trotz der Filteranlagen nicht. Die Grundschule Dellfeld etwa hat „automatisierte“ Fenster bekommen. Eine Förderung für die zusätzlichen Luftfilteranlagen gibt es deshalb nicht. Trotzdem waren sich alle Verantwortlichen darin einige, dass auch die GS Dellfeld die Luftreinigungsanlagen bekommt.