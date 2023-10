Großübung der Feuerwehr Fünf Notfälle an einem Tag

Insgesamt fünf Übungsszenarien gab es für die Großübung am Samstag. Mit speziellen Hebekissen, die Wehren in Dellfeld und Bechhofen sind mit solchem Rettungsmaterial ausgestattet, konnte fachgerecht ein tonnenschwerer Ackerschlepper fachgerecht angehoben werden und darunter liegende Verletzte geborgen werden. Dieser Part wurde mit Dummys in der Übung dargestellt.