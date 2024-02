Klimawandel Weniger Bäume gefällt

Nicht im Sinne ursprünglicher Absprachen fand Ortsbürgermeister Volker Schmitt und rügte daher die nunmehr von der Verwaltung zur Zustimmung vorgelegte Allgemeine Gefahrenabwehrverordnung. Ortsbürgermeister Schmitt stellte in der Sitzung nochmals klar, dass allein die Frage des Anleinens von Hunden damals bei der Dienstbesprechung ein Ausgangspunkt gewesen sei. Volker Schmitt zum Pfälzischen Merkur: „Dieser Punkt ist zwar jetzt auch in der Verordnung, doch daneben gibt es eine Vielzahl von Punkten, die wir überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Pinkeln im Freien und solche Dinge: Warum steht das in der Verordnung, wenn es doch nicht kontrolliert werden kann von unserem Ordnungsamt? Sorry, wenn ich von Anfang an weiß, dass ich nicht kontrolliere, warum nachher der Aufwand?“ Bei zwei Befürwortungen, zwei Enthaltungen und restlichen Gegenstimmen wurde daher die Allgemeine Gefahrenabwehrverordnung in der vorliegenden Form abgelehnt.