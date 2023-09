Neuer Fitness-Parcours dank EU-Föderung „Outdoor-Campus“ für Großsteinhausen

Landrätin Susanne Ganster erläuterte das Förderprogramm näher und zeigte sich erfreut darüber, dass insgesamt dem Förderkreis (Landkreis und weitere Gebietskörperschaften) insgesamt vier Millionen als EU-Fördermittel zugeflossen sind und auch im neuen Förderprogramm zugute kommen. „Ja, wir zahlen viel in die EU ein, aber es fließen auch erhebliche Mittel zurück, man muss sich nur darum bemühen und gute Ideen haben, wie jetzt in Großsteinhausen“, unterstrich Ganster. Sie bescheinigte den Mitbürgern ein feines Gespür dafür, dass die Kommunen etwas für Bürger in die Wege leiten. Der Outdoor-Campus passe genau zum allgemeinen, gegenwärtigen Streben älter zu werden, bis ins Alter fit zu bleiben. Voraussetzung dafür sei ein gesundes Bewegen. Und das noch zudem in unserer herrlichen Natur, so die Landrätin – die bei der Gelegenheit auch für das neue Förderprogramm eifrig die Werbetrommel schlug, denn wieder stünden vier Millionen EU-Mittel aus den unterschiedlichen Fördertöpfen zur Verfügung. Großsteinhausen habe es in diesem Fall geschafft, fast die volle Förderobergrenze mit 20 000 Euro zu erreichen.