Anliegerversammlung gegen offenes Gewässer durch Steigweg-Neugestaltung : Kein Klein-Venedig in Großsteinhausen

Kein Klein-Venedig in Großsteinhausen

Am Ende des Großsteinhauser Brunnenplatzes verschwindet das Wasser in einem Kanalrohr. Als „offenes Gewässer“ hätte es künftig den Steigweg begleiten sollen. Doch das wollen die Anlieger nicht. Foto: Norbert Schwarz

Großsteinhausen Mehr gestalterischer Pfiff für den Steigweg durch Wiederfreilegen eines kleinen Baches? Klingt verlockend – doch für die Anlieger sprechen praktische Nachteile dagegen.

Keine Frage, den Gedanken des Dorfplanes Wolf lobten viele, war doch das mitunter reichlich fließende Wasser aus dem Gemeindebrunnen vor dessen Gestaltung durch den damaligen Ortsbürgermeister Hugo Konrad seit Menschengedanken als Rinnsal in einem offenen Graben entlang des Steigwegs hinunter in die Talaue geflossen. Bei der Neugestaltung des Brunnenplatzes, der seither ein besonders schmucker Mittelpunkt des Ortes ist, war dann der Ablauf in ein Kanalrohr „eingezwängt“ worden.