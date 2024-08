Samstag und Sonntag in Lambsborn Tausende Besucher bei Hoffest erwartet

Rackern, schuften, schwitzen, damit Besucher sich auf einem Bauernhof pudelwohlfühlen – wenn das keine ehrenwerte Haltung ist? Christine Gortner wiegelt ab, möchte das Helfen nicht unbedingt in den Mittelpunkt stellen. „Es ist ja Vereinsziel – wer unserem Verein beitritt, und das sind inzwischen weit mehr als 100 Mitglieder, der weiß von allem Anfang an, auf was sich jeder einlässt und was unser Ziel ist. Betonen will ich bei der Gelegenheit natürlich auch, dass die Dorfjugend von Lambsborn nie zu kurz kommt, schließlich sind viele Helfer aus unserer Lambsborner Großfamilie, viele Freunde und Bekannte dabei, die alle eine enge Verbindung zu Lambsborn haben!“