„Stümperhaft abgekupfert“ Glatte Sechs für den Verwaltungsplan

Der Ortsgemeinderat von Großbundenbach hat in seiner jüngsten Sitzung die von der Verbandsgemeindeverwaltung vorgeschlagene Gefahrabwehrverordnung abgelehnt. Diese sollte weitere Kompetenzen an die Verbandsgemeinde übertragen. Das Paragrafenwerk, so der Tenor, sei stümperhaft von einer Vorlage der Stadt Zweibrücken abgekupfert und in dieser Art einfach unnötig. In Schulnoten eine glatte Sechs, brachte es Ortsbürgermeister Dieter Glahn auf den Punkt.