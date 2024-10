Großübung in Zweibrücken-Land Lange Leitung, kaputte Autos

Wie schon zuletzt in Bechhofen ist auch die jetzige Großübung in Contwig für den Verbandsgemeindewehrleiter Martin Amann, der zusammen mit seinem Stellvertreter Andreas Schumacher aktiv am Übungsgeschehen teilnahm, ein erneuter großartiger Beweis für die gute Zusammenarbeit innerhalb der großen Übungseinheit wie mit den hinzugenommenen Teilnehmern, dem ASB und dem THW aus den Ortsverbänden Zweibrücken gewesen. Auch das Einbinden der Drohneneinheit aus Schmitshausen unter der Einsatzleitung von Christian Kühn habe sich erneut bestens bewährt. Verbandsgemeindewehrleiter Martin Amann: „Da entsteht etwas, was im Ernstfall eine große Hilfe für uns als Feuerwehr sein kann, das verdeutlichen die Übungen von mal zu mal!“