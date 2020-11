Bei Bauarbeiten in der Tränkgasse : Granate in Contwig gefunden

Granate in Contwig gefunden

Bei Bauarbeiten in der Tränkgasse

Die Tränkgasse in Contwig mit der derzeit geräumten Baustelle. Im oberen Straßenbereich rechts war die Granate gefunden worden. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Wegen der Entschärfung werden am Donnerstag Teile des Ortes evakuiert.

Bei den laufenden Ausbauarbeitern der Tränkgasse in Contwig sind die Bauarbeiter auf eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der Kampfmittelräumdienst aus Worms hat die Granate inzwischen gesichert, sie soll vor Ort kommenden Donnerstag in der Zeit von 12 bis 14 Uhr entschärft werden. Für den Bereich der Kläranlage hat das Ordnungsamt inzwischen eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach müssen am Tag des Entschärfens, Donnerstag 19. November 2020, alle Bewohner im Umkreis von 300 Metern um die Kläranlage ihre Häuser und Wohnungen verlassen.