Flugplatz, Störche, Rosengarten Gottesdienste an außergewöhnlichen Orten

Den Auftakt im Programm macht am heutigen Samstag, 27. April, um 18 Uhr die „Ökumenische Kino-Kirche“ in der Protestantischen Kirche in Bottenbach. Die Federführung haben Pfarrerin Verena Krüger aus Großsteinhausen sowie Diakon Paul Beyer von der Pfarrei Heiliger Pirminius in Contwig. Duymel: „Dieses Format gibt es schon länger und es ist super erfolgreich.“ Bei dem Familiengottesdienst mit der Neuverfilmung von König der Löwen hatten noch zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen. Diesmal werde es „ein verführerischer Abend, nicht nur für Schokoholiker“ mit einem Film mit Johnny Depp aus dem Jahr 2001. Aus rechtlichen Gründen sei der Kino-Kirche nicht gestattet, mit dem offiziellen Filmtitel zu werben, doch wer jetzt noch wisse, wie Schokolade im Nachbarland heiße, sei nahe dran. Natürlich gebe es in der kurzen Umbaupause nach dem Gottesdienst an der „Kinobar“ die kinoüblichen Dickmacher sowie Getränke, und zwar kostenfrei.