Kein schnelles Interne vor 2025 Glasfaser braucht noch

Apropos Probleme, der im Amt bestätigte Ortsbürgermeister Klaus Buchmann erinnerte an die Herausforderungen, welche in der kommenden Wahlperiode unbedingt zu erledigen sind. Der Aufbau des Glasfasernetzes zählt dazu und einen sachbezogenen Überblick gab Buchmann dazu selbst. Nicht alles könnte permanent überwacht werden und Markus Schmitt berichtete über Gespräche mit der Aufsicht des Landesbetriebes Mobilität, bei welcher es um die Überdeckung der Kabeltrasse entlang klassifizierter Straßen im Straßenseitengraben ging. Bevor das schnelle Internet in den Ort kommen kann, muss erst er erst einmal ans Glasfaser-Hauptkabel angeschlossen werden. Das soll im kommenden Jahr der Fall sein.