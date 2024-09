Unendliche Geschichte Glasfaser Netzanbindung lässt auf sich warten

Was noch fehlt, sei die Hauptzuleitung von Wiesbach aus in Richtung Wallhalben. Auf der Strecke zwischen Wiesbach und Biedershausen gebe es noch diverse Probleme mit Grundstückseigentümern. Restarbeiten seien zudem in diesem Abschnittsbereich durchzuführen, ein regionales Bauunternehmen sei mit diesen Arbeiten sogar schon betraut. Tatsache sei zudem, dass das „Hauptlichtsignal“ derzeit schon in Käshofen ankam. Noch anstehende Restarbeiten in den Orten Reifenberg, Schmitshausen und Wallhalben würden vor allen anderen Ortschaften erledigt, so die Zusicherung eines maßgebenden Mitarbeiters der UGG (Unsere Grüne Glasfaser). Bis Jahresende, so die Annahme des verantwortlichen Gebietsleiters, könnten die Leitung verbindlich genutzt werden.