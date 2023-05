Polizei bittet um Hinweise 24 Kilometer Glasfaserkabel und Geldbörse gestohlen

Die Zweibrücker Polizei (Tel. 0 63 32 / 97 60, pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen zweier Diebstähle. Am 15. Mai (8 bis 12 Uhr) entwendeten Unbekannte in der Baustelle Hauptstraße in Wiesbach vier Kabeltrommeln mit je sechs Kilometer Glasfaserkabel im Wert von etwa 26 000 Euro. Am 12. Mai (17.30 bis 18.35 Uhr) stahl jemand einer 73-jährigen Kundin im Lidl am Ixheimer Etzeleweg aus der offen am Arm getragenen Handtasche die Geldbörse und persönlichen Dokumenten (darunter mehrere Bankkarten). Der Schaden beträgt rund 300 Euro, schätzt die Polizei.