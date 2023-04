Reifenberg Glasfaser-Ausbau kommt nun schnell voran

Anders als in Contwig hat in Reifenberg allerdings nicht „Moncobra“ das Sagen auf der Baustelle direkt, es sind vielmehr Arbeiter, welche in Diensten des spanischen Dienstleisters Liteyca stehen. Auf seiner Internetseite stellt sich dieses Unternehmen sich selbst als ein „bahnbrechendes Unternehmen Spaniens beim Aufbau von Netzstrukturen vor.“ 1983 gegründet, soll es nach eigenen Angaben inzwischen eine führende und herausragende Stellung dieserhalb in Spanien einnehmen. Innovative Lösungen auf dem Gebiete der Telekommunikation stehen im Fokus.