Ausflugsziel in Hornbach : Abschied von der Gimpelwaldhütte

Ausflugsziel in Hornbach

Hornbach Wehmütiger Abschied von langjährigen Pächtern des beliebten Ausflugsziels der Stadt Hornbach. Stadt sucht nun Nachfolger.

Stadtbürgermeister Reinhold Hohn fiel es am Dienstag nicht einfach, nach sieben Jahren „sehr guter Zusammenarbeit“, die Betreiber der Hornbacher Gimpelwaldhütte von ihrer gastronomischen Aufgabe zu verabschieden. „Die Stadt Hornbach bedauert sehr, dass die Familie Jochheim aus gesundheitlichen Gründen die Gimpelwaldhütte verlässt“, erklärte der Ortschef. In Abwesenheit des erkrankten Wirtes Fritz Jochheim, bedankte Hohn sich bei Jochheims Frau Anja und Tochter Jasmin Rauch, die in familiärem Einsatz den Hüttenbetrieb meisterten und im Laufe der Jahre immer mehr Besucher im Gimpelwald begrüßen konnten.