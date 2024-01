Gesundheitsamt über Grippe und Corona Appell: Zum Schutz Maske tragen

In Einrichtungen wie Altenheimen sei das anders: Seit April vergangenen Jahres führt Behr dort regelmäßig Begehungen durch. Dabei hätten ihr die Leitungen berichtet, dass die Todesfälle durch die Impfungen deutlich weniger und die Krankheitsverläufe milder seien. Im Dezember habe es beim Gesundheitsamt keine Meldung über derartige Krankheitsfälle in Einrichtungen gegeben. Im November waren in einer Einrichtung drei, in einer sechs und in einer anderen zwei Covid-Fälle verzeichnet worden. Eine Person ist mit einer Infektion gestorben. Dort werde auch regelmäßig getestet und die Betroffenen würden direkt isoliert.