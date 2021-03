Aber viele Neuinfektionen in Zweibrücken-Land : Corona-Lage: Zweibrücken verbessert sich in Warnstufe gelb

Symbolbild: ein Corona-Schnelltest. Ist er positiv, folgt zur Bestätigung ein weiterer Test. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zweibrücken/Pirmasens Am Samstag und Sonntag haben sich in der Gesundheitsamts-Region Südwestpfalz insgesamt 24 neue Sars-CoV-2-Infektionen bestätigt. Die Inzidenzzahl (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) stieg dabei in Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz leicht, während sie in Zweibrücken auf 29,2 zurückging.

Am Freitag lag die Rosenstadt mit 43,9 noch in der Gefahrenstufe orange, nun gilt nur noch die Warnstufe gelb. Pirmasens bleibt mit 67,1 in der Alarmstufe rot, der Landkreis mit 47,5 in orange.

Von den neuen Fällen waren zuvor bereits vier Personen aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zwei aus Pirmasens und eine aus der VG Pirmasens-Land als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Nach Auswertung von Proben kürzlicher Fälle wurde bei zwei Menschen aus dem Landkreis Südwestpfalz sowie einem aus Zweibrücken die (ansteckendere) britische Virusvariante B.1.1.7 festgestellt.

Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 186 bestätigte Infizierte, davon 36 in Zweibrücken, 32 in Zweibrücken-Land und 19 in Thaleischweiler-Wallhalben.