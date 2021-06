Beschränkungen des Flächennutzungsplans unwirksam : Gericht kippt Verbot für Windräder in Käshofen und Großbundenbach

Wenn der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land im April 2018 auf den Grünen Fred Konrad gehört hätte, hätte er sich womöglich einigen Ärger erspart – auf jeden Fall aber eine Niederlage vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Dort wurde jetzt entschieden, dass die Planungen für die potenziellen Standorte von Windrädern (im Amtsdeutsch Konzentrationsflächenplanung in Bezug auf die Windenergienutzung) fehlerhaft und insoweit nicht wirksam sind. Konrad hatte damals im Rat das „intransparente Verfahren“ kritisiert, bei dem die Verbandsgemeinde ihren Ermessensspielraum bei den naturschutzfachlichen Gründen sehr eng gefasst – und teilweise nicht mehr aktuelle Gegebenheiten (schon seit Jahren nicht mehr besetzte Vogelhorste wurden noch als Brutstätten mitgezählt) zugrundelegt habe. Das Oberverwaltungsgericht sagte es jetzt noch härter: Die angegriffene Änderung des Flächennutzungsplans der Antragsgegnerin leide an „beachtlichen Abwägungsfehlern“. Es fehle ein schlüssiges gesamträumliches Planungs­konzept. Bedeutet: Rat und Verwaltung werden sich mit dem Thema Standorte für neue Windräder erneut befassen müssen.

Tätig geworden war das Gericht auf Antrag der Firma Abowind, die in den Gemarkungen Großbundenbach und Käshofen Windräder aufstellen will (wir berichteten). Dass es dort genügend Wind gibt, hatte eine Windpotenzialstudie 2015 ergeben. Aber es gab anders gelagerte Probleme mit diesen Gebieten. Vor allem die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Südwest­pfalz, der Naturschutzbund (Nabu) Zweibrücken und der Landesjagdverband hatten arten­schutzrechtliche Bedenken vorgebracht. Deshalb wurde der Planentwurf dahin geändert, dass diese zwei Potentialflächen nicht weiterverfolgt wurden. So wurde es dann auch 2018 in der Teiländerung des Flächennutzungsplanes festgehalten, der 2019 von der Kreisverwaltung in Pirmasens genehmigt wurde.

Das hätte aber so nicht laufen dürfen, entschieden jetzt die Richter. Weil sich die Verbandsgemeinde, vereinfacht gesagt, nicht an die Spielregeln für ein solches Planungskonzept gehalten hat. Dabei müssen „Tabuzonen“ emittelt werden, die für die Windenergienutzung nicht in Frage kommen. Diese Tabuzonen kommen in zwei Varianten. Die erste führt harte Tabuzonen auf. In ihnen sind Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen schlechthin ausgeschlossen. Die zweite Variante beinhaltet weiche Tabuzonen. Hier sollen wegen städtebaulicher Vorstellungen der Gemeinde keine Windräder aufgestellt werden. Diese beiden Zonen müssen klar definiert und dokumentiert werden. Und zwar aus einem sehr wichtigen Grund: Bei den harten Tabuzonen hat die Gemeinde keinen Abwägungsspielraum mehr. Weiche Tabuzonen hingegen müssen gerechtfertigt werden. Schließlich wird landesrechtlich verlangt, der Windenergie „in substanzieller Weise“ Raum zu schaffen (laut Landesentwicklungsprogramm IV mindestens zwei Prozent der Landesfläche).

Bei der angegriffenen Teiländerung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde fehlt es schon daran, dass die Erwägungen, warum bestimmte Flächen für die Windenergie gar nicht genutzt werden sollen, in der Begründung des Regelwerkes nicht dokumentiert sind, rügt das Gericht. Dann habe man in einzelnen Punkten nicht sauber zwischen harten und weichen Tabuzonen unterschieden. Zum Beispiel wurden tatsächliche Siedlungsflächen mit solchen zusammengeworfen, die nur als bebaubar ausgewiesen sind, auf denen aber überhaupt kein Haus steht („Siedlungserweiterungsflächen“).

Fehlerhaft sei darüber hinaus der Ausschluss von Potentialflächen in den beiden Ortsgemeinden Dellfeld und Contwig, ohne dass dafür im Gutachten oder in der Planbegründung nach­vollziehbare Gründe genannt worden seien. Außerdem erweise sich auch der Ausschluss der Potentialflächen in den Gemeinden Käshofen und Großbundenbach als fehlerhaft. Es sei bereits grundsätzlich unzulässig, Außenbereichsflächen aufgrund der möglichen Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbote bei dem Betrieb von Windrädern den harten Tabuflächen zuzuordnen. Wegen der Dynamik der Natur, aufgrund deren ein Revier, das aktuell von Rotmilanen besetzt sei, im nachfolgenden Jahr jedoch frei von Rotmilanen sein könne, sei eine Prognose, dass wegen aktuell besetzter Horste der Betrieb in einem Umkreis von 1000 m auf unabsehbare Zeit am artenschutzrecht­lichen Tötungsverbot scheitern müsse, nicht möglich. Was hatte Fred Konrad nochmal in der Sitzung gesagt? Seit Jahren nicht mehr besetzte Vogelhorste wurden als tatsächliche Brutgebiete mitgezählt.

Der Begründung lasse sich schließlich auch nicht hinreichend entnehmen, dass die Verbandsgemeindeihr Auswahl­konzept und die sich aus dessen Anwendung ergebende Flächenbilanz noch einmal anhand der Maßgabe, der Windenergie „substanziell Raum zu geben“, überprüft habe. Es fehle an einer vergleichenden Gegenüberstellung der Größe der ausgewiesenen Konzentrationsflächen zu der Größe der Potentialflächen.