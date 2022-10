Gerhard Winzen „übersetzte“ die Bibel : Bibelgeschichten auf Westpfälzisch

Nach dem Druck seines Erstlingswerks „Das alde Teschdament“ recherchiert der Hornbacher Gerhard Winzen bereits für das Neue Testament. Noch allerdings machen dem gläubigen Katholiken die Ehrfurcht vor Jesus und seinen Botschaften zu schaffen. Foto: Cordula von Waldow

Hornbach Dem Volk aufs Maul schaute nicht nur Martin Luther. Auch der Honrbacher Gerhard Winzen wollte etwas Sinnvolles tun und etwas zur Erhaltung des eigenen Dialektes beitragen. Das sind die Motivationen für den pensionierten Lehrer, Geschichten des Alten Testaments in Westpfälzisch zu veröffentlichen.

„In Mundart lässt sich manches viel klarer ausdrücken, viel genauer auf den Punkt bringen und manche Stimmung viel besser transportieren, als im Hochdeutschen.“ Davon ist Gerhard Winzen überzeugt. Selbst in seiner Zeit als Lehrer der IGS Thaleischweiler-Fröschen, wo er drei Jahrzehnte lang Schüler quer durch alle Fächer unterrichtete, sprach der Hornbacher selbst im Unterricht öfter Dialekt. Seine Erkenntnis: „Das schuf eine engere Verbindung zu meinen Schülern. Sie fühlten sich besser abgeholt und es entstand ein tieferes Vertrauensverhältnis, während das Hochdeutsch eher eine Distanz geschaffen hätte.“

Der pensionierte Pädagoge ist ein großer Freund seiner westpfälzischen Muttersprache. Und ein begnadeter Dichter. Er erinnert sich: „Ich habe schon immer gereimt, seit ich in den 1960er Jahren in den Schuldienst eingetreten bin.“ Zu jedem Schüler schrieb er Verse über dessen Verhalten und die wichtigsten Geschehnisse im Laufe des Jahres, die er dann zur Weihnachtsfeier als Nikolaus oder Weihnachtsmann verkleidet, aus seinem großen, goldenen Buch vorlas. Der 76-Jährige lacht: „Das kam gut an. Die haben alle sehr aufmerksam zugehört.“ Auch bei Familienfeiern oder der Verabschiedung von Kollegen war sein dichterisches Talent gefragt.

Aus „Spaß an der Freud“ und um mit viel freier Zeit etwas Sinnvolles zu gestalten, kam Gerhard Winzen auf die Idee, doch einmal zu schauen, ob sich das Alte Testament dazu eigne, sich in gereimte „hinnerpälzische“ Mundart übersetzen zu lassen. „Ich bin hier in der Hornbacher Kirche engagiert“, erklärt der recht bibelfeste ehemalige Lehrer seinen Bezug.

Neben dem doch oft sehr langatmigen, aus dem Hebräischen übersetzten Original griff er vor allem auf seine eigene, deutlich kürzer und klarer formulierte Schulbibel als Vorlage zurück. Und so, wie das Alte Testament, begann auch der Autor damit, „die Erschaffung vunn de Erd“ auf Westpfälzisch zu reimen: „Am Anfang war Gott ganz alleen – nix hat‘s sunsch gebb, des war ned scheen – drum hat de liewe Gott gemennt – dess er mo was erschaffe kennt“. Nach einer halben Stunde waren die Erde mit allen „Beem und Kreider“, allem Vieh und den Menschen dann mundartlich gereimt. Und Gerhard Winzen fand große Freude daran, als er sah, dass es gut war.

Nacheinander nahm er sich die bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament vor: Die Vertreibung aus dem Paradies, den Brudermord von Kain an Abel, Abraham und Isaak, den Auszug aus „Ägybde“, die Verkündigung der zehn Gebote und den Tanz um das Goldene Kalb, ausführlich in mehreren Kapiteln Joseph und seine Karriere, Jonas mit dem Walfisch, die Arche Noah, den geduldigen Hiob, David und Goliath, Judith und Holofernes, den starken Samson und die hinterhältige Delila, König Salomon und zahlreiche Schlachten.

Seine Manuskript-Anfänge schickte er seinem alten Schulkameraden, Max Krumbach in Zweibrücken. „Ist das nicht blasphemisch, wenn ich das so salopp formuliere?“ Der Theologe war auf Anhieb interessiert und begeistert, machte ein paar Anmerkungen aus Sicht des Theologen und ermutigte den Autor, einen Verlag zu finden, um es drucken zu lassen. „Das ist ein tolles Manuskript. Ich würde es gerne an Bekannte verschenken.“

Als mehr als 30 Kapitel fertig gereimt waren, kam Gerhard Winzen dann tatsächlich die Idee, sein Werk unter die Leute zu bringen. Mit der Zweibrücker Druckerei Conrad und Bothner legte er 250 sechzigseitige DIN A5-Heftchen auf: „Es alde Teschdament – uff hinnerpälzisch gereimt“.

Max Krumbach erinnert sich: „Eines Sonntags klingelte er an meiner Tür und drückte mir zehn Exemplare in die Hand.“ Die passenden Zeichnungen von Gerhard Winzens ehemaliger Schülerin Lisa-Marie Nußbaum (heute Stiffel) aus seiner Schulzeit in Thaleischweiler, wo sie im Unterricht bereits die Ballade „Totentanz“ von Johann Wolfgang von Goethe illustriert hatte, liefern die perfekte optische Ergänzung zu den Mundart-Geschichten.

Die Lieblingsgeschichte von Autor Gerhard Winzen ist die Geschichte von Moses, der in seinem Körbchen von der Prinzessin entdeckt wird: „Unn wie se‘s uffmacht – ei der Daus – lacht do e wunnerscheener Bu. Sie is ganz wägg unn macht „Dudu!“ Dessen Fortschritte beschreibt er so: „De Moses wachst dann un gedeiht – unn alle Leit hann annem Freid.“ Dazu braucht es tatsächlich keine weitere Beschreibung, da jeder fühlt und versteht, was gemeint ist. Die weißen, 60 Seiten dicken Heftchen können bei Gerhard Winzen zum Preis von fünf Euro erworben werden. Da der Bestand abnimmt, wird ein Nachdruck wohl unvermeidlich sein.

Dabei ist Gerhard Winzen, wie sein letztes Kapitel „Die Zeit bis Jesus“ bereits vermuten lässt, längst bei der Recherche zum Neuen Testament und damit für die Fortsetzung. Noch allerdings machen dem gläubigen Katholiken die Ehrfurcht vor Jesus und seinen Botschaften zu schaffen.

Das Alte Testament sind alte Geschichten, doch die Worte Jesu übersetzt ins Westpfälzische? Dabei liefert die Volxbibel, vor knapp zehn Jahren (2004) bereits übersetzt in eine Sprache, die Jugendliche verstehen und die diese Zielgruppe erreichen soll, bereits einen akzeptierten Vorläufer.