Genusswanderung des Vereins „Battweiler verbindet“ „Wir decken vielseitige Interessen ab“

„Wild und Wein“ lautete der Wahlspruch an der Jagdhütte. Im kühlen Tal genossen die Besucher in der Hütte von Matthias Hille Rehgulasch und Knödel. Der passionierte Jäger geht in Contwig auf die Jagd und bot seine selbst erlegten Köstlichkeiten an. Am Waschbrunnen zeigte sich Pirmin Schuld zufrieden mit dem Verlauf der Wanderung. „Wir haben einen Antipasti-Teller im Angebot sowie Aperol Spritz und Lillet“, erklärte der Vorsitzende des Heimatvereins Reifenberg. Der Verein sei von Sabine Zimmer angesprochen worden, ob man sich vorstellen könnte, mitzumachen. „Natürlich waren wir spontan bereit“, sagte Schuld, „das ist mal was Neues.“