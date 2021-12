Auftragsvergabe und Defibrillator Themen in Ratssitzung : Wiesbach: Bürger sparen beim Ausbau der Schulstraße

Bürgermeister Klaus Buchmann plant, das Wiesbacher Straßennetz wieder auf Vordermann zu bringen. Die Schulstraße (Bild) ist die erste Straße im Ort, die mit wiederkehrenden Beiträgen ausgebaut werden soll. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Bei Premiere für Finanzierung durch wiederkehrende Beiträge ist billigster Bieter viel günstiger als gedacht. Streit um Defibrillator.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Die Kostenschätzung für den Ausbau der Schulstraße in Wiesbach lag bei rund 900 000 Euro. Jetzt sollen sich die Kosten aber fast um die Hälfte reduzieren. Ein Segen für für die Ortsgemeinde, ein Segen aber vor allem für viele Bürgerinnen und Bürger: Denn die Finanzierung der Ausbaumaßnahme wird erstmals in der Dorfgeschichte als wiederkehrender Straßenausbaubeitrag auch auf alle Beitragszahler in Wiesbach verteilt.

Zehn Bieter hatten Preisangebote eingereicht. Acht von ihnen kamen allerdings nur in die Wertung. Zwei mussten wegen Formfehlern vom Bieterverfahren ausgeschlossen werden. Einverstanden war der Ortsgemeinderat bei der jüngsten Sitzung mit dem Vorschlag von Ortsbürgermeister Klaus Buchmann, grundsätzlich den Auftrag an – wie vorgeschrieben – den billigsten Bieter zu vergeben. Buchmann verwies allerdings zugleich darauf, dass noch ein Klärungsgespräch stattfinden müsse und erst danach der Auftrag förmlich vergeben werden kann (dann wird der Name der Baufirma öffentlich gemacht). Unter diesem Aspekt und im Hinblick auf den Umstand, dass noch in diesem Jahr der Auftrag vergeben werden muss, um die zugesagten Landes-Fördermittel erhalten zu können, folgten die Ratsmitglieder einstimmig Buchmanns Vorschlag.

Die sich abzeichnende Kostensenkung kommt der Ortsgemeinde wie den Beitragszahlern zugute. Letztere müssen 65 Prozent der Kosten über den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag begleichen, den Rest die Ortsgemeinde. 589 000 Euro wurden jetzt als Ausschreibungsergebnis ermittelt. Allerdings sind darin auch Gewerke beinhaltet, für die die Verbandsgemeindewerke und Pfalzwerke aufzukommen haben.

Die Werke müssen die Hauptkanalleitung erneuern, und zwar im Inlinerverfahren. Die Pfalzwerke sind zudem bereit, die Stromzuführung zu den Verbrauchern in der Schulstraße künftig unterirdisch vorzunehmen. Nach einer bestimmten Übergangszeit werden dann die Dachständer abgebaut.

Für viel Unruhe hatte im Vorfeld dieser Baumaßnahme der festgesetzte Gemeindeanteil ausgelöst. Von Anliegern war dabei heftig moniert worden, dass die täglichen Schulbusse die Straße mehr belasten würden als jeder sonstige Anlieger. Zudem sei der schlechte Straßenzustand auf einen früheren Planungsfehler der Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land zurückzuführen. Die nämlich hatten beim vorherigen Ausbau zunächst ein Erneuern der Hauptwasserleitung abgelehnt – um kurze Zeit danach allerdings die frisch ausgebaute Straße für das Verlegen der Hauptwasserleitung aufzubrechen. Das Schließen des Aufbruchbereichs konnte nicht ohne Restspuren geschehen, denn die Fahrbahn wurde nicht nochmals mit einer einheitlichen Asphaltdecke überzogen.

Die Schulstraße in Wiesbach führt zur Grundschule. Mit dem großen Schulgrundstück muss die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land selbst einen nicht gerade geringen Kostenanteil übernehmen. Sicher ist, dass auch bei der jetzigen Ausbaumaßnahme die VG-Werke neue Wasserhausanschlussleitungen zu den Anliegergrundstücken verlegen. Das zuvor bereits mit der Ausbauplanung betraute Ingenieurbüro Durawa aus Kröppen wird auch die Bauleitung bei den kommenden Ausbauarbeiten übernehmen.

Außer der Vergabe der Ausbauarbeiten für die Schulstraße diskutierten die Ratsmitglieder sehr engagiert und mit verschiedener Sacheinschätzung das Anschaffen eines Defibrillators.

Ortsbürgermeister Klaus Buchmann argumentierte, dass mit einem solchen Hilfsgerät der Ort ein Stück sicherer werde: Man sei dadurch für Herz-Attacken-Notfälle gewappnet.

Karl-Heinz Scharfenberger stellte diese Einschätzung in Frage. „Wenn der nicht zum Einsatz kommt, dann wird das Gerät einfach in Vergessenheit geraten!“ Den Nutzeffekt eines solchen Gerätes stellte auch Udo Adam-Ringelsbacher in Frage.

Den beiden Zweiflern widersprach vehement der Ortsbeigeordnete: Markus Schmitt machte deutlich, dass mit dem beabsichtigten Gerät auch eine telefonische Kopplung mit einem Notruf zu entsprechenden Hilfsstellen möglich ist, sodass Nutzer im Notfall angeleitet werden können. Auch sei ein solches Gerät, wie es beim Dorfgemeinschaftshaus etwa installiert wird, auf keinen Fall mit dem Defibrillator zu vergleichen, den zusätzlich der SV Wiesbach anschaffen wolle. Der Gemeinde-Defi sei rund um die Uhr und für jeden Notfall einsetzbar. Der beim SVW dagegen nur wegen des Spielbetriebs oder an Trainingsabenden.

Per Grundsatzbeschluss sprachen sich anschließend die Ratsmitglieder dafür aus, dass die Ortsgemeinde einen Defibrillator beschafft. Zu klären bleiben noch die Standortfrage und ob Kauf oder Leasing.