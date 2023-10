Ortsgemeinderat Wiesbach Wie teuer wird die Schulstraße?

Der Ausbau der Schulstraße in Wiesbach bleibt weiterhin ein brandaktuelles Thema. Nicht allein wegen des noch ausstehenden zweiten Bauabschnittes, für den sich in der Sitzung am Donnerstagabend die Mitglieder des Ortsgemeinderats aussprachen, sondern auch wegen eines Kostenanteils am Projekt überhaupt. Dazu bestehen für die Verbandsgemeindewerke von Zweibrücken-Land vertragliche Verpflichtungen, doch über den zu leistenden Umfang war keine Auskunft zu bekommen.