Rat streitet über 4. Beigeordneten Wallhalben hat nun neuen Bürgermeister

Der Haussegen in diesen fünf Jahren hatte mehrfach schief gehangen, statt einem Aufarbeiten von Altlasten gab es Querschüsse und Anfeindungen, die ihr Nervenkostüm mehrfach durchbohrten, so die frühere Amtsinhaberin in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. Sich ganz aus der Kommunalpolitik zurückziehen wie etwa die langjährige Wegbegleiterin Heidrun Steinfurth (FWG), wollte Christine Burkhard trotzdem nicht. „Das Ehrenamt in den kleinen Gemeinden ist besonders wichtig. Für die vielen Wähler, die unserer Wählergruppe über viele Jahrzehnte das Wählervertrauen schenkten will ich weiter präsent und Sprachrohr sein. Deshalb nehme ich weiterhin am Ratstisch Platz und versuche mich dafür einzubringen, dass unser Heimatort Wallhalben weiter nach vorn kommt. Deshalb wünsche ich mir auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Rat selbst“, so Burkhard im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur am Sitzungsabend.