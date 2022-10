Viele Aufregung in Ratssitzung : Drei Dramen bewegen Reifenberger Rat

Für die räumliche Erweiterung g der Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“ in Reifenberg (Bild) fehlt es noch am Geld des Landes. Für die Sanierung der Heizung kann die Ortsgemeinde derweil mit 40 000 Euro des Bundes an Zuschuss rechnen. Statt Ölheizung gibt es künftig eine Wärmepumpe. Foto: Norbert Schwarz

Reifenberg Zu Problemen mit Neubaugebiet und Kita-Erweiterung kam auch noch eins mit der Verbandsgemeinde-Verwaltung.

Kritische Worte gab es im Ortsgemeinderat Reifenberg für die Verbandsgemeindeverwaltung von Thaleischweiler-Wallhalben. Aus den Ratsreihen kam sogar zunächst die Forderung nach einem Absetzen der Beratungspunkte, zu denen es vorab keinerlei Informationen gegeben hatte. Wenn es erst am Sitzungsabend selbst Tischvorlagen gebe, könnte sich kein Ratsmitglied auf die Sachentscheidung richtig vorbereiten, fand das Ratsmitglied Annette Mutter, die als Reaktion des Gremiums es begrüßenswert erachtete, wenn solche Punkte einfach nicht aufgerufen würden. Noch weit aus schwerer und heftiger die Meinung des Ratskollegen Thomas Velten. Gefrustet und förmlich erbost sprach dieser ganz von aus, was wohl der Großteil aller am Beratungstisch dachte. Velten: „Ich fühle mich verarscht, weil das schon lange ein Dauerzustand ist!“

Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer versuchte krampfhaft die Stimmungswogen zu glätten und zu vermitteln. Schilderte die Personalsituation bei der Verbandsgemeindeverwaltung, schilderte detailliert sein Bemühen bei den zuständigen Sachbearbeitern, Abteilungsleitern und auch dem neuen Verbandsbürgermeister Patrick Sema klar zu machen, dass die Mitarbeiter für alle Ortsgemeinde Dienstleister sind und vom Geld der Bürger bezahl würden.

Es gebe einen Personalmangel bei der Verwaltung und die heftige Kritik hätte Verbandsbürgermeister Patrick Sema an diesem Abend auch in Reifenberg gern der neue Verwaltungschef hautnah entgegengenommen. Aber, der sei an Corona erkrankt und in Quarantäne. Ortsbürgermeister Zimmer: „Patrick Sema wollte sich in unserer Gemeinde und beim Rat vorstellen. Patrick Sema war ganz persönlich von mir eingeladen, doch jetzt kam der Virus dazwischen. Aber, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben“ so der Ortsbürgermeister, der vollstes Verständnis für die mehr als missliche Situation aufbrachte und seinerseits feststellte: „Dass unter solchen Umständen immer weniger Bürger bereit sind, sich ehrenamtlich einzubringen oder für die Übernahme eines Ehrenamtes bereit sind, kann ich voll und ganz nachvollziehen!“

Dem mächtigen Dampfablassen der Reifenberger Ratsmitglieder in Sachen Sitzungsvorbereitungen durch die Verbandsgemeindeverwaltung und deren Mitarbeiter folgten doch noch zahlreiche Sachdiskussionen und Entscheidungen im Gremium selbst.

Etwa in der Frage, wie es mit dem Bebauungsplan zum Neubaugebiet „Busenäcker“ weitergeht. Allerdings, dunkle Wolken sind auch zu diesem Projekt aufgezogen. So habe Werkleiter Joachim Becker beispielsweise darüber informiert, dass die dringend notwendige wasserrechtliche Genehmigung von der zuständigen Fachbehörde in Kaiserslautern noch nicht erteilt wurde. Ortsbürgermeister Zimmer: „Das Spiel ist bekannt. Personalwechsel. Zusagen des vorherigen Sachbearbeiters werden nicht eingehalten, der neue Mann wertet die Situation anders und jetzt müssen die Verbandsgemeindewerke nach neuen Lösungen suchen!“

Aus Kostengründen war angedacht, mit einer Schmutzleitung im freien Gefälle die Abwässer zur Kläranlage im Tal zu transportieren. Ein sinnvoller Gedanke, doch damit kann sich der neue Sachbearbeiter nicht anfreunden. Der fordere jetzt doch eine Hebeanlage (Pumpwerk). An einer kompromissfähigen Lösung werde gearbeitet.

Die Frage aus der Ratsmitte, wie das die Baugrundstücksinteressierten aufnehmen würden die Feststellung des Ortsbürgermeisters: „Von 21 Bewerbungen für ein Baugrundstück sind derzeit noch fünf bei der Stange!“ Die Frage, ob denn unter solchen Anzeichen überhaupt noch das Schaffen eines Neubaugebietes Sinn mache, blieb nicht aus. Die Vorstellung von Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer wurde jedoch nach einer sehr intensiven Diskussion und einem Abwägen aller Punkte geteilt. Erst sollten alle rechtlichen Faktion zum Schaffen des erforderlichen Bebauungsplanes auf dem Tisch liegen. Dann müssten sich die Ratsmitglieder mit der entscheidenden Frage auseinandersetzen, ob das Baugebiet unter den gegenwärtigen Umständen noch gewollt sei. Zimmer machte allerdings auch klar, dass damit die Zukunft des Ortes wohl zusammenhänge.

Schlechte Nachrichten zudem für die dringend notwendige räumliche Erweiterung der Kindertagesstätte „Apfelbäumchen“ in Reifenberg. 200 000 Euro Mehrkosten werden erwartet. Der Ortsbürgermeister schilderte sehr detailliert den gegenwärtigen Sachstand. Blockiert wird alles bei der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Mainz, weil es von dort keine Zusage zur Übernahme dieser Mehrkosten in irgendeiner Form gibt. Ortsbürgermeister Zimmer im Klartext: „Von der Landesregierung werden Gesetze und Verordnungen auf den Weg gebracht auf deren Basis unsere Mitbürger und speziell die Eltern im Land Rechtsansprüche auf Kindergartenplätze und Kinderbetreuung bekommen. Die Umsetzung ists Pflicht der Kommunen. Viele Gemeinden im Land sind finanziell dazu nicht in der Lage. Wir sind auf die Förderung des Landes angewiesen. Wir können die Mehraufwendungen von 200 000 Euro einfach nicht verkraften. So macht kommunale Arbeit definitiv keinen Spaß!“