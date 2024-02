Reifenberg lehnt Solarpark ab Schöne Landschaft wichtiger als 1,3 Millionen

Hohe Einnahmen aus dem Gemeindewald: Für den etatmäßigen Gemeindeförster Hermann Gries erstattete diesmal Förster Nils Kaiser einen umfassenden Bericht zum zurückliegenden Wirtschaftsjahr und erläuterte zugleich den neuen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024. Erfreulich dabei: Aus dem Gemeindewald fließt Reifenberg eine satte Pluszahl in die Gemeindekasse. Zusammen mit den Fördergeldern sind es immerhin rund 46 000 Euro. Nils Kaiser verteidigte auch die meist sehr zurückhaltende Kostenschätzung im Forstwirtschaftsplan selbst. „Die Überraschungen bleiben in der Regel aus, die Ergebnisse werden in der Regel positiv und das ist doch besser, als wenn ich im Vorfeld mit hohen Einnahmen rechne, die sich aus den verschiedensten Gründen dann aber doch nicht realisieren lassen.“ Für das begonnene Forstwirtschaftsjahr ist gleichfalls wieder ein Plus vorgesehen und Pirmin Zimmer bestärkte die Einschätzung, dass es für den Gemeindeetat durchaus gut sei, wenn nach der Rechnungslegung zum Ende des Jahres Geld in die Gemeindekasse auch aus dem Gemeindewald kommt.