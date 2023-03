Ortsgemeinderat Reifenberg Bei Kita-Erweiterung soll es nun ratzfatz gehen

Allein das Interesse für die Arbeitsvergabe „Gründung“ ist enorm gewesen. 14 Firmen hatten sich beim Planungsbüro „Planungsteam Südwest“ aus Dahn für die Arbeiten interessiert. Von acht Unternehmen gingen entsprechende Angebote ein. Mit 127 000 Euro ist AD-Bau GmbH & Co KG Saarbrücken billigste Bieterin gewesen. Am Schluss stand das Angebot eines Bieters, der für die geforderte Arbeitsleistung rund 185 000 Euro forderte. Wie Ortsbürgermeister Zimmer in der Sitzung ausführlich darlegte, beinhalten die Arbeiten nicht allein das Schaffen der Streifenfundamente in entsprechender Stärke, sondern auch das Wiederherstellen des gegenwärtigen Umfeldes. Ein komplette Bodenplatte wäre teurer geworden, deshalb die Entscheidung der Planer für die Streifenfundamente. Zimmer erinnerte daran, dass die Gründungskosten schon ein Pappenstiel seien, die Kostenschätzung allerdings deutlich unterschritten wurde. Sie hatte bei 150 000 Euro gelegen.